10 tortues radiata disparues à Ste-Anne

Une dizaine de tortues radiata de plus de 40 ans , plus vieilles que les enfants de leur propriétaire, se sont volatilisées dans la nuit de vendredi à samedi à Sainte -Anne. Elles se trouvaient pourtant dans un enclos clôturé du jardin. La propriétaire raconte que les voleurs ont dû couper les chaînes de la clôture.

Mais, le chien n’a même pas aboyé, et les occupants de la maison n’ont rien entendu lorsque les voleurs ont pris les tortues, des tortues pourtant pucées. Les voisins non plus n’auraient rien remarqué de suspect.

Ce n’est pas la première fois que les voleurs ont rendu visite à cette famille. « La première fois, en 2014/2015 , ils nous ont déjà pris deux tortues », raconte la mère de famille sur les ondes de Free Dom.