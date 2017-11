15e Foire des Mascareignes du 4 au 12 novembre à la Halle des Manifestations du Port

Rendez-vous annuel, la Foire se veut non seulement représentative de divers domaines

d’activités et de diverses cultures, mais représente également une vitrine de la

gastronomie et de l’artisanat du monde et de la Réunion.

Au cours des 14 éditions précédentes, elle s’est affirmée comme un moment privilégié

d’échanges et de découvertes de destinations proches ou plus lointaines.

Cette année, la Foire en l’honneur de son 15e anniversaire met à l’honneur la

diversité du peuplement et de la culture réunionnaise avec pour thème : Une île, un

monde.

Ainsi, si l’artisanat, l’histoire et le folklore de Régions du Monde sont toujours présents,

offrant aux visiteurs une véritable évasion vers d’autres destinations, cette 15e édition

sera surtout l’occasion de découvrir ou redécouvrir les liens historiques et culturels qui

font de notre île un territoire exceptionnel du vivre ensemble.

Une quinzaine d’associations seront présentes pour échanger et mettre en valeur « zot kiltir», qu’elles soient mauricienne, malgache, indienne, chinoise, mahoraise, marocaine, sri-lankaise…

Près de 80 exposants seront à votre disposition : artisanat, agences de voyage, équipements maison, décoration, mobilier, bijoux, vêtements, goodies, produits du terroir, senteurs et saveurs…

Les visiteurs pourront déguster des spécialités culinaires variées : Réunion, Maurice, Inde, Madagascar, Espagne.

Quant aux enfants, ils seront ravis de pouvoir profiter de l’espace forain comprenant une

dizaine d’attractions pour tous les âges : Cinéma 5D, Stand de tir, Grande Roue, Structures gonflables, Trempoline. La fête foraine est de retour au Port !

L’Office du Tourisme de l’Ouest, qui participe à la promotion et à l’attractivité du territoire de l’ouest, sera présent durant toute la foire pour vous faire découvrir les « zarlors » de l’ouest.

L’épicerie solidaire : Kaddy Solidaire, proposera une foire alimentaire (produits de 1 à 3€) du 08 au 11 novembre.

Cette association loi 1901 mettra en place deux actions solidaires sur La Foire Internationale des Mascareignes :

Petit-déjeuner offert aux gramounes de 10h00 à 11h30 le mercredi 08 novembre et

Distribution de goûters pour les marmailles le samedi 11 novembre de 15h00 à

15h30.

SIMANGAVOLE Maloya manièr fanm, groupe de maloya traditionnel, présentera son nouvel album « Pou d’Vré » lors de deux Showcases le samedi 04/11 à 17h30 et le samedi 11/11 à 17h15.

Un Karaoké international sera organisé le samedi 11/11 à 18h00 suivi du Kabar de l’Unité à 20h00 animé par GADIEMBE MALOYA.

Une Fête des couleurs « Holi Holi » clôturera cette 15ème Foire Internationale des

Mascareignes dimanche 12 novembre à partir de 16h30.

LES CHIFFRES CLÉS

80 exposants

Plus de 100 stands

2 500 m2 d’exposition

Une dizaine d’attractions

18 associations

Et 2 billets d’avion aller-retour pour Maurice à gagner !

Les éléments forts de cette 15ème édition :