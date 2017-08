3.000 postes de chauffeurs routiers ne trouvent pas preneurs en Bretagne…

Guillaume Hello, entrepreneur morbihannais, veut alerter l’opinion. Pourquoi n’arrive-t-il pas à recruter de conducteurs routiers ou d’ouvriers agricoles au sein de sa société en pleine croissance ? Selon lui, l’image dégradée de ces professions est en cause.

« Ça nous travaille. Ça nous prend la tête même. Et ça fait deux ans que ça dure ! ». Guillaume Hello, 33 ans, a la mine des mauvais jours. Gérant de la société de transports, de travaux publics et de travaux agricoles éponyme à Pont-Scorff (Morbihan), il rencontre depuis vingt-quatre mois des difficultés de recrutement. « On nous bassine avec le chômage ou les difficultés pour les seniors ou les jeunes à trouver un emploi. Mais on ne parle pas des postes qui restent vacants. » Un coup de gueule de l’entrepreneur morbihannais dont la société, fondée par son arrière-grand-père en 1947, emploie 20 personnes. Des salariés, tous polyvalents, qui effectuent des journées à rallonge ces derniers temps. Pourquoi ? « Parce que l’on manque de main-d’oeuvre. Ils travaillent plus que ce qu’ils devraient. Il nous faudrait quatre à cinq employés de plus pour être bien. Là, on refuse des marchés, et ça ralentit notre croissance », précise le patron. L’an passé, sa société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 million d’euros. Pour recruter, sa femme, Dorothée Hello, qui travaille à ses côtés, explique avoir fait tout ce qui était possible. « Pôle Emploi, le Bon Coin, Facebook… On a tiré dans tous les sens. Sans résultat pour l’instant. » « C’est désespérant, d’autant que nos métiers sont relativement bien rémunérés. Dès l’arrivée dans l’entreprise, un chauffeur routier touche environ 2.200 euros net et un ouvrier agricole 1.800 euros. On est également prêt à former des jeunes », reprend Guillaume Hello.

