54 décès, 500 cas: l’épidémie de la peste au stade 2 à Madagascar

54 décès et 500 cas. Le nombre des victimes de la peste ne cesse d’augmenter Madagascar. Mais c’est surtout la capitale qui est actuellement touchée par l’épidémie avec plus de la moitié des cas signalés (276) jusqu’hier et 25 morts depuis le début du mois d’août.

Le centre hospitalier anti pesteux d’Ambohimandra (CHAPA) qui devrait prendre particulièrement en charge les malades porteurs du germe de la peste est déjà surpeuplé depuis une semaine et commence depuis quelques jours à transférer ses patients dans d’autres centres. Les malades sont soignés dans des tentes.

Face justement à la gravité de la situation, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé que l’épidémie de peste est au stade 2. Selon l’Express de Madagascar, ce stade implique un risque de propagation nationale très élevé. Ce serait au niveau 3 que la situation est le plus à craindre selon le Premier ministre malgache, Oliver Mahafaly Solonandrasana, car cela impliquerait l’isolément du pays.

Face à cette situation la députée de la Réunion, Huguette Bello, s’est adressée au ministre des Affaires étrangères de bien vouloir « indiquer quelles mesures la France compte prendre –et/ou pourrait renforcer- pour lutter contre une maladie aussi contagieuse » à Madagascar. Elle souhaite également savoir si des recommandations d’ordre sanitaire seront prises quant aux déplacements entre Madagascar et la France et singulièrement entre Madagascar et La Réunion voisine. »