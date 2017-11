6 sur 3 209 La rive droite de Saint-Benoît lauréate de l’AMI « Economie Circulaire et Urbanisme »

La rive droite de Saint-Benoît parmi les 5 lauréats nationaux de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Economie Circulaire et Urbanisme »

Lancé en juin 2017 par l’Ademe, cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) avait pour objet de recruter des porteurs de projet actuellement impliqués dans des actions « d’économie circulaire » pour le développement urbain de leur territoire. A la clé, un accompagnement spécialisé et spécifique à chaque projet, via une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. L’objectif de la démarche : démontrer les bénéfices sociaux et environnementaux de l’économie circulaire.

La Ville de Saint-Benoît, engagée dans une vaste opération de renouvellement urbain de sa rive droite (quartiers Labourdonnais-Beaufonds), a répondu à cet AMI en présentant un projet qu’elle a intitulé : « Saint-Benoît, Ville de nature et d’eaux vives : des espaces extérieurs producteurs de richesses ».

Celui-ci propose un renouvellement économique, social et environnemental du cœur de ville autour de filières porteuses pour l’Economie Sociale et Solidaire, l’agriculture urbaine et l’alimentation, tout en intégrant une stratégie d’économie circulaire.

Economie circulaire : de quoi parle-t-on ?

Le concept d’économie circulaire constitue une alternative à celui de l’économie linéaire reposant sur le triptyque : produire, consommer, jeter. Il propose de repenser nos modes de production et de consommation afin d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles (eau, énergie…) et ainsi limiter les déchets et l’impact environnemental. Ce modèle économique met donc l’accent sur de nouveaux modes de conception, de production et de consommation.

Le projet de la commune de Saint-Benoît a été sélectionné avec quatre autres projets de territoires métropolitains : Nantes, Langouet, La Tronche (Grenoble), Embrun (Serre-Ponçon). Tous prônent un aménagement urbain basé sur les principes d’une économie circulaire.

Constats et enjeux du projet Labourdonnais-Beaufonds

Selon l’Ademe, les quartiers Labourdonnais-Beaufonds constituent un support intéressant pour innover à travers le champ de l’économie circulaire, tenant compte de la situation socio-économique de ses habitants (6 858€ de revenus annuels en moyenne, 51% de demandeurs d’emploi, 68% de non diplômés), des infrastructures routières, du potentiel existant en matière d’agriculture urbaine (avec la proximité de l’usine de Beaufonds), des habitudes de consommation des habitants et des besoins en insertion sociale. Le projet d’économie circulaire de Labourdonnais-Beaufonds s’appuie sur quatre axes de programme présentant chacun des objectifs économiques, sociaux et environnementaux.

Le premier : un programme de jardins de cocagnes dans le secteur de l’ancienne usine de Beaufonds. Cette structure pourrait produire des fruits et légumes consommés dans les cantines ou revendus sur le territoire aux ménages. Elle pourrait également contribuer aux parcours d’insertion et à la montée en compétence sur les filières du maraîchage, du jardinage, et de l’entretien des espaces plantés.

Second axe : une polarité de restauration et la vente de produits locaux alimentaires à Labourdonnais. Cette polarité pourrait permettre un changement des habitudes de consommation et un confortement de l’offre commerciale et de restauration à l’échelle de la commune. Elle pourrait également contribuer aux parcours d’insertion et à la montée en compétence sur les filières de la transformation- restauration et de la revente alimentaire.

Troisième réflexion menée : une polarité permettant la mise en réseau des acteurs de l’ESS autour du futur TCSP et articulation entre la Cité scolaire et le quartier de Bras-Fusil. Ce programme permettrait de donner une lisibilité aux actions menées sur l’insertion et une coordination des acteurs de la formation et de l’ESS autour du réemploi des déchets, de la mécanique, des services à la personne, de l’entretien des espaces et du BTP.

Enfin, quatrième et dernier axe, le développement de jardins partagés de proximité et d’espaces de pré-verdissement sur les friches et les zones urbaines délaissées. Ce potentiel foncier de terrains à réactiver pourra permettre d’une part de contribuer à la reconquête des espaces extérieurs de Saint- Benoît par des systèmes de pré-verdissement des espaces. D’autre part, il permettra d’offrir aux habitants des espaces appropriables à court terme et préservés à long terme : sources de revenus, d’alimentation, d’animation, de lien social, de support de pédagogie et de sensibilisation à l’environnement (compostage, mutualisation de moyens, etc…).

Ces différents programmes en cours de réflexion constituent un écosystème. Ils interagissent entre eux et valorisent une logique de circuits courts en prise avec le territoire. Des résultats en termes de diminution de l’empreinte environnementale du territoire (diminution de la consommation d’énergie, d’eau, de matières premières, de déchets…), d’emploi et de développement économique durable.

En tant que lauréate, la Ville de Saint-Benoît bénéficiera d’une assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisée et spécifique à son projet de renouvellement urbain. Cet accompagnement visera à valoriser les actions, la mise en réseau et l’expérimentation via les supports de communication de l’ADEME, capitaliser sur les enseignements et porter à maturation les grands principes édités, tester de nouveaux outils au service du déploiement de l’économie circulaire, explorer de nouveaux sujets par le prisme de l’économie circulaire, favoriser le partage et la capitalisation des retours d’expérience portés par les territoires grâce à l’animation d’une communauté, en partenariat avec le Club Ecoquartier.