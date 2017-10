L’association 974 Action lancera sa 7ème édition du RAID’AV 974, le lundi 23 octobre 2017, sur les cinq communes du territoire de la côte Ouest.

Cette année, ce ne sont pas moins de 108 jeunes (54 filles et 54garçons) qui auront la chance de participer à cette rencontre autant sportive qu’éducative. Parmi eux, 4 jeunes malgaches venant de l’île Sainte-Marie * y participent pour la deuxième année, et une équipe de Dordogne. 2 ententes seront formées sous le Nom des Périnionnais 1 et 2 **. Les autres participants sont issus de différents quartiers de La Réunion.

Du 23 au 27 octobre, tous ces jeunes devront s’affronter au travers d’activités à sensations. Le RAID’AV les oblige à puiser dans leur dynamisme et leur force de caractère pour aller au bout de l’aventure et s’épanouir.

Le RAID’AV 974 a lieu sur le territoire de la côte Ouest de Saint-Paul à Saint-Leu en passant par LePort, La Possession, Trois-Bassins.

Au-delà de l’aspect sportif, le RAID’AV 974 met en avant le patrimoine naturel et culturel des cinq communes de l’Ouest.

Les jeunes ont en effet le privilège de traverser de magnifiques sites préservés. Après le top départ donné au Débarcadère de Saint-Paul, les concurrents devront surmonter différentes épreuves qui les amèneront à traverser des paysages variés : l’Etang Saint

-Paul, le lagon, le Maido, Dos d’Ane , la savanne, la grotte du Trou d’Eau …autant de sites

mis en valeur lors de ces journées, avec l’accord de leur gestionnaire, le Parc National, l’ONF, la Réserve Marine, …

Car les objectifs du RAID’AV sont d’inciter les jeunes à sortir de leurs habitudes, de leur ouvrir les yeux, de leur faire découvrir les sites naturels qui les entourent et d’y pratiquer des activités surprenantes : trail, bike and run, canoé, stand up paddle, spéléologie, tyroliennes, franchissements aériens et aquatiques, tir à l’arc, grimpé coco, équitation, ..