80 nouveaux diplômés en licence pro Assurance Banque Finance

L’IUT de La Réunion a célébré, ce jeudi 12 octobre, les 80 nouveaux diplômés de la licence professionnelle « Assurance Banque Finance : chargé de clientèle », promo 2015-2016.

126 étudiants étaient inscrits dans cette formation en 2015-2016 : 74 à La Réunion et 52 en Guadeloupe et en Martinique. En effet, l’IUT de La Réunion habilitée à délivrer ce diplôme depuis 2004/2005, a exporté, depuis plusieurs années, son savoir-faire et ses compétences vers les Antilles.

Les nouveaux diplômés de La Réunion ont reçu leur diplôme des mains des représentants des entreprises au sein desquelles ils ont réalisé́ leur année d’alternance. Ont été particulièrement mis à l’honneur :

• La major absolue et major de la promotion Sud : Rachelle HO-MING-KWAN , diplômée avec mention très bien, qui a effectué son année d’alternance à la BFC OI

• La major de la promotion Nord : Hélène BARRET, qui a effectué son année d’alternance à la BRED,

Avec la nouvelle année universitaire 2017-2018 pour La Réunion, cette licence a dépassé le nombre de 500 contrats de professionnalisation signés depuis sa création. Cette formation en alternance a pour objectif de former des conseillers de clientèle dans le domaine de la banque et des assurances, aptes à prendre immédiatement en charge un portefeuille de clients particuliers. Leurs missions sont : le conseil, l’efficacité commerciale et la bonne qualité́ globale du service offert.

L’IUT DE LA RÉUNION C’EST AUSSI

• 6 spécialités de diplômes universitaires de technologie (DUT))

• 6 licences professionnelles

• Des certificats ou diplômes d’université (DU) conçus en lien avec les entreprises du secteur »tertiaire »(banque,assurance,gestion) ou secondaire (agroalimentaire,

biologie,réseaux et télécoms, génie civil, maitrise de l’énergie, qualité, hygiène, sécurité, environnement)

• 800 étudiants en formation initiale, en alternance et stagiaires de formation continue

• 240enseignantsissus des milieux professionnels (chefs d’entreprises, intervenants du secteur public ou privé)

• 9 laboratoires de recherche ou UMR représentés

• 1 fablab

• Un site pilote en énergies renouvelables