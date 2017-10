98 ans, elle rejoint son fils de 80 ans à la maison de retraite

Cette incroyable histoire de famille s’est produite dans la ville de Liverpool en Angleterre. A 98 ans, cette femme dotée d’un amour inconditionnel pour son fils a pris la décision de rejoindre une maison de retraite. Non parce qu’elle est vieille ou fatiguée, mais parce qu’elle souhaite prendre soin de son fils âgé de 80 ans, interné dans cet établissement l’année dernière.

Son fils ne s’est jamais marié. La mère et le fis ont donc vécu ensemble. L’arrivée de sa mère dans cette maison comble de joie ce grand garçon de 80 ans. Il s’est alors confié au Liverpool Echo qu’ il est très heureux de voir sa mère toujours les jours depuis qu’elle habite dans cette maison.

La mère, elle aussi, se réjouit de ses retrouvailles avec son fils adoré: « Je dis bonne à lui tous les soir et je lui dis bonjour tous les matins. Si je sors, mon fils me cherche pour savoir quand je serai de retour. Quand je rentre, il m’accueille en me faisant un gros câlin ».