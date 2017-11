9e Salon Mariage et Fêtes ce week end à la Nordev

La 9e édition du salon Mariage et Fêtes by kelsalle ouvre ses portes à la Nordev ADPE, sur Saint Denis, ce vendredi 3 novembre. Les futurs mariés auront le plaisir de rencontrer jusqu’à dimanche les très nombreuses enseignes renommées du mariage et de la fête qui ont répondu présents.

Lieux de réception prestigieux, traiteurs, pâtissiers, décoration, dragées, fleurs, robes, lingerie, make-up, coiffure, voitures de luxe, DJ, alliances et bijoux, photographes, Wedding planner, carterie, location de matériels, etc., les futurs mariés auront de quoi organiser le plus beau jour de leur vie.

Kelsalle continue dans sa volonté de créer un rendez-vous fondé sur la confiance. Cela fait 10 ans cette année que le site internet existe, pour le plus grand bonheur des internautes. « Aujourd’hui, avec les dérives des deux dernières années, nous contrôlons l’ensemble de nos exposants car nous veillons à la qualité des enseignes en les sélectionnant sur la base de leur réputation et de leur existence juridique, pour permettre aux visiteurs de rencontrer en toute confiance les acteurs de leur mariage ou réception » dixit la société organisatrice qui travaille en étroite collaboration avec un assureur.

A ne pas rater pour tous ceux qui désirent devenir Organisateur de mariage : l’International Wedding Institute, une des meilleures écoles de formation des métiers du mariage, sera en conférence sur le salon le vendredi 3 novembre à 16h30 pour l’ouverture de la première formation prochainement sur l’île.

9e salon, 9000 € de cadeaux à gagner

Pour fêter les 10 ans de kelsalle.re et cette 9e édition du salon qui fait son retour au parc des expositions de Saint Denis, c’est 9000 € de cadeaux qui sont à gagner. Voiture de marié, coordination jour J, dragées, bons d’achat pour les alliances, les produits beauté, le matériel de déco, nude cake, pack photo, etc, la liste est longue. De belles économies assurées pour les futurs mariés gagnants !

Les animations

Des défilés auront lieu tous les jours pour présenter les créations des stylistes et une sélection de robes de mariée.

Des conférences ateliers se tiendront avec les professionnels pour parler de leur métier et conseiller les visiteurs.

Un coin photo décoré dans un thème campagne permettra de s’amuser et de tenter sa chance pour gagner des cadeaux !!!

Infos pratiques

Entrée : 4 eur

Horaires d’ouverture : 10h – 19h

Infoline : 0692 82 83 11

Restaurant et crêperie sur place.

Retrouvez toutes les infos sur la page facebook de kelsalle.re