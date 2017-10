A la recherche d’un case a terre (toute l’ile) ! et d’un job.

Bonjour.

De retour après une décennie en métropole je cherche un lieu de vie et un emploi plus devant dans toute l’ile.

Je peux assurer le premier moi.

Habitué a la vie en communauté je pense être agréable a vivre.

J’ai avec moi une chienne au dressage excellent ( voir photo).

J’ai 30ans, une grande expérience en restauration et commerce et suis aussi apiculteur.

Je suis donc demandeur de tout contacts apicole.

Je suis notamment capable de traiter le varroa et d’élever les mouches a miel.

Ville 97400 Saint Denis Numéro de téléphone 0692215826

