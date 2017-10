Accident à Petite-île : « Ma fille est entre la vie et la mort. Aidez-moi à la revoir svp ! »

Le 24 octobre dernier, une collision frontale est survenue sur la nationale à Petite-Ile. Une femme enceinte de 6 mois, a perdu l’enfant qu’elle portait.

Sa mère, Marie-Andrée, qui vit en Métropole, à Mayenne, nous appelait ce matin : « Elle ne va pas bien du tout, elle était dans le coma, elle vient de se réveiller. Elle ne bouge plus sur son lit, elle est entre la vie et la mort« .

A bord du véhicule, il y avait également son mari et ses 4 enfants.

« Ses enfants sont tous blessés, sa petite fille de 10 ans a eu des broches dans les bras et son bébé est à la morgue. C’était une petite fille, nous dit la mamie en pleurs. Le mari a eu le volant qui est entré dans l’estomac, le bras cassé. Il doit s’occuper seul de ses 5 enfants« .

Marie-Andrée souhaite se rendre à La Réunion auprès de sa fille. « Je suis une personne handicapée, malade, je ne gagne que 810 euros par mois. Je ne peux pas payer un billet de 700 euros pour ma fille de 12 ans et moi pour La Réunion. Aidez-moi svp à me rendre auprès de ma fille« .

Écoutez-la en direct :

Sophie et son mari, des Réunionnais, lui ont réglé ses billets de train et ses billets d’avion ! Marie-Andrée et sa fille rentrent à La Réunion !