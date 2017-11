Solidarité : Marie-Andrée est arrivée à La Réunion

C’est avec beaucoup d’émotion que Marie-Andrée avait appris le 31 octobre que Laurence et son mari, Roland de l’équipe de Run Auto, avaient acheté ses billets d’avion et ses tickets de train pour qu’elle puisse venir au chevet de sa fille accidentée à La Réunion. Cette mère de famille et son autre fille atterrissent vers 13h40 à la Réunion. Poussant la solidarité jusqu’au bout, l’équipe de Run Auto va également la chercher à l’aéroport de Saint-Denis.

Laurence a annoncé la nouvelle à Marie-Andrée en direct :

Les faits

Le 24 octobre dernier, une collision frontale est survenue sur la nationale à Petite-Ile. Une femme enceinte de 6 mois, a perdu l’enfant qu’elle portait.

Sa mère, Marie-Andrée, qui vit en Métropole, à Mayenne, nous appelait ce matin : « Elle ne va pas bien du tout, elle était dans le coma, elle vient de se réveiller. Elle ne bouge plus sur son lit, elle est entre la vie et la mort« .

A bord du véhicule, il y avait également son mari et ses 4 enfants.

« Ses enfants sont tous blessés, sa petite fille de 10 ans a eu des broches dans les bras et son bébé est à la morgue. C’était une petite fille, nous dit la mamie en pleurs. Le mari a eu le volant qui est entré dans l’estomac, le bras cassé. Il doit s’occuper seul de ses 5 enfants« .

Marie-Andrée souhaitait se rendre à La Réunion auprès de sa fille. « Je suis une personne handicapée, malade, je ne gagne que 810 euros par mois. Je ne peux pas payer un billet de 700 euros pour ma fille de 12 ans et moi pour La Réunion. Aidez-moi svp à me rendre auprès de ma fille« .

PODCAST