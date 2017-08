Accidents: le préfet visite le centre de rééducation Ylang Ylang

Parce qu’un accident peut durer toute une vie, le Préfet de la Réunion tenait à découvrir une structure à la Réunion : le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Ylang Ylang, basé au Port. Un établissement qui traite des séquelles physiques, cognitives, psychologiques, familiales, pour les victimes mais aussi pour leur entourage. Sans négliger les conséquences économiques et sociales (perte d’emploi, réaménagement des lieux de vie, attente d’indemnisations…). Le but, pour Amaury de Saint Quentin, est de sensibiliser les réunionnais sur les conséquences d’un accident grave.

Le centre Ylang Ylang est le centre historique et de référence dans l’ouest pour la rééducation spécialisée.

Premier centre de soins de suite et de réadaptation (SSR) privé à La Réunion, il accueille des patients depuis 1993. Il a été le premier CENTRE de l’Ouest, à être labellisé pour les mentions spécialisées en neurologie et locomoteur. L’établissement a reçu 4 certifications de la Haute Autorité de Santé (HAS), avec pour les deux dernières (2012 et 2016), le plus haut niveau de certification (Niveau A sans réserve, ni recommandation, ni écart).

La nature des prises en charge au Centre Ylang Ylang

Le CRF Ylang Ylang développe des prises en charge individuelles pour le retour à l’autonomie des patients à la suite d’un accident de santé ou d’une intervention chirurgicale. L’établissement intervient efficacement dans l’accompagnement de personnes atteintes de maladies (notamment chroniques), de traumatismes, et améliorent leur qualité de vie, pour des missions de soins de suite, de rééducation/réadaptation active, de prévention et de réinsertion sociale (avec un accompagnement de l’entourage familial).

Les spécialités autorisées du Centre Ylang Ylang :

• Affections de l’appareil locomoteur (suite d’opération, de traumatisme, accidents dela routes)

• Affections du système nerveux (suite AVC, Para et tétraplégie, Neuropathie)

• Affections cardio-vasculaires (suite Infarctus, pontage, insuffisance cardiaque)

• Affections respiratoires (suite insuffisance respiratoire, bronchite chronique)

• Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.

Cela représente de nombreuses pathologies et notamment celles des patients les plus durement touchés (suite AVC, paraplégie, polytraumatisme, amputation, post-infarctus)

➔ Activité : 33.000 journées d’hospitalisation en 2016 pour plus de 130 patients accueillis chaque jour.

La prise en charge

Il s’agit d’atténuer ou compenser l’existence d’un handicap, l’aider à retrouver son autonomie, un nouveau sens à leur vie.

• Soins médicaux adapté aux patients

• Rééducation avec les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes,

• Reconditionnement par le sport adapté

• Réadaptation par l’intervention d’une psychologue et d’une assistante sociale.L’ensemble est coordonné par le Médecin spécialisé en rééducation.

La prise en charge des accidents de la route

L’accidentologie est plus importante à La Réunion qu’en Métropole, en particulier à cause de mésusage de l’alcool.

Les accidents de la route ont tué, ces 5 dernières années, plus de 220 personnes, mais on décompte surtout plus de 3.000 blessés.

Un accident de la route est toujours vécu comme un accident de vie.

Les conséquences d’ordre physique peuvent aller jusqu’à la perte complète de l’autonomie, mais il y a aussi les conséquences psychologiques et sociales (familiales et professionnelles). Le Centre de Rééducation Fonctionnelle Ylang Ylang accompagne le patient dans

toutes ces dimensions.

Les personnels et les équipements

Le centre de Rééducation est doté avec :

➔ Un plateau de rééducation avec des espaces de prise en charge collective et individuelle

➔ Un espace d‘ergothérapie avec une cuisine thérapeutique

➔ Une salle de sport adaptée dotée de boxs pour les groupes de patients

➔ Une balnéothérapie avec accès pour le handicap lourd

➔ Une zone évaluation de la marche

➔ Un appareil d’Iso cinétisme

➔ Un vestibulomètre pour les troubles de l’équilibre et les vertiges

➔ Des salles de soins individuelles

➔ Une zone dédiée à l’appareillage (prothèse)

➔ Un parcours de marche externe

L’éducation des jeunes générations est une priorité

En coordination avec l’Éducation Nationale, l’association Prévention MAÏF, l’USEP (Union sportive des écoles primaires), les forces de l’ordre et les intervenants départementaux de la sécurité routière (IDSR), une vaste opération consistant à faire passer à l’ensemble des classes de CE2 du département le permis piétons a été organisée en 2016. 15 0000 enfants ont été concernés et par là même, le message sera transmis aux parents et à l’entourage de ces élèves. Cette opération se poursuit pour l’année 2017.