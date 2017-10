Accord de coopération signé avec les Seychelles

Le Président Didier Robert, et l’Ambassadeur et Secrétaire d’Etat chargé des Affaires Etrangères de la République des Seychelles, Claude Morel ont officiellement signé, ce vendredi 20 octobre 2017, le Protocole de Convention cadre INTERREG V Océan Indien 2014-2020, pour engager la première étape d’un partenariat soutenu par les fonds européens.

La Réunion est la seule terre Française et européenne située dans le bassin sud, dans l’océan Indien. L’enjeu d’une insertion réussie dans son environnement est fortement soutenu et encouragé par l’Europe. L’objectif est de favoriser le développement de La Réunion et un co-développement mutuellement avantageux avec les pays de la zone de l’océan Indien.

Le programme INTERREG V oi est le cadre privilégié de l’intervention de la collectivité régionale en matière d’ouverture internationale.

En préambule le Président Didier Robert a rappelé « Coopérer pour réussir est essentiel. Quand une région de l’océan Indien se développe, c’est tout l’Océan Indien, toutes les populations qui se portent mieux, lorsqu’une région de l’océan Indien souffre, c’est tout l’océan Indien et toutes nos populations qui sont impactées… Avec l’appui de l’Europe, de nouveaux projets concrets peuvent être engagés. Le programme INTERREG V Océan Indien géré par la Région vise à renforcer les actions de développement. Il nous appartient de l’utiliser au bénéfice de nos territoires. La coopération est une clé de la réussite de La Réunion, la clé d’une véritable dynamique pour la zone du grand Océan Indien »

Pour l’ambassadeur, secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères des Seychelles son excellence Claude Morel, une nouvelle voie de la coopération est ouverte avec La Réunion, à la fois française et européenne. Le Secrétaire a tenu à saluer, d’une part le rôle important du Président de la Région, Didier Robert dans le renforcement des liens entre les îles et, d’autre part, l’approche et la méthode de ce programme européen qui laisse aux Seychelles la possibilité de proposer ses projets, ses priorités. « Ce Protocole de Convention Cadre INTERREG V OI est une nouvelle voie ouverte pour renforcer nos liens forts et engager des projets communs » a-t-il précisé ».

Après La République de Maurice, l’Union des Comores et la République de Madagascar, la République des Seychelles confirme ainsi son intérêt au programme INTERREG V oi 2014-2020 et signe ce document de mise en œuvre. La prochaine étape de ce partenariat, courant 2018, sera la signature de la convention-cadre, soit la déclinaison opérationnelle identifiant les projets concrets.

POUR MEMOIRE

– La politique de coopération régionale et d’action internationale, a été approuvée le 22 avril 2016, avec le lancement officiel du programme de coopération territoriale européenne INTERREG V océan Indien 2014-2020. Le programme est doté de 63,2 millions d’€ FEDER, alloués par l’Union Européenne.

– La Région est compétence pour signer les accords de coopération

En vertu des dispositions prévues aux articles 123 et 124 du règlement UE n° 1303/2015 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions générales applicables au FEDER, au FSE, au FEAMP, LE PREMIER MINISTRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE A, LE 8 MARS 2016, CONFIRMÉ LA RÉGION RÉUNION EN TANT QU’AUTORITÉ DE GESTION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL INTERREG V OCÉAN INDIEN 2014-2020 (CCI 2014TC16RFTN009). La Région Réunion entend assumer pleinement sa compétence en matière de coopération régionale dans la zone de coopération du programme INTERREG V Océan Indien océan Indien définie réglementairement et avec les « pays tiers » arrêtés au sein de ce périmètre.