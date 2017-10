Accord historique entre Air Madagascar et Air Austral

« La Compagnie régionale réunionnaise, Air Austral a signé ce lundi 9 octobre à Tananarive au Palais d’Etat d’Ambohitsohohitra, un partenariat stratégique qualifié par tous d’historique avec la compagnie nationale malgache Air Madagascar. Un partenariat signé par le Ministre des Transports et de la Météorologie, Ralava Beboarimisa, le Ministre des Finances et du Budget par intérim, Paul Rabary et par le Président

Directeur Général d’Air Austral, Marie Joseph Malé.

Cet accord a été scellé en présence du Président de la République de Madagascar, son excellence Hery Rajaonarimampianina et du Président de la Région Réunion Didier Robert.

Après un long processus de négociation, ce partenariat marque une étape majeure dans les relations entre les deux compagnies et plus largement entre les deux îles de l’Océan Indien. C’est très certainement l’un des actes les plus marquants dans le cadre des échanges et de la coopération entre Madagascar et La Réunion ces dernières années. Ce

nouveau projet s’inscrit dans la dynamique portée depuis 2010 par la Région Réunion. A titre d’exemple, en ce qui concerne le développement du tourisme, le succès incontestable des croisières depuis 2015 avec les « Iles Vanille » participe à la même logique. Au final, ce sont, dans un cas comme dans l’autre, des projets gagnants pour les populations des deux îles.

En tant que président de la Sematra et président de la Région, Didier Robert a salué avec satisfaction ce mariage des savoir-faire et des intelligences entre les deux compagnies au service de la coopération entre les îles, au service du rayonnement et du développement

économique. Cette opération permet à Air Austral d’entrer au capital d’Air Madagascar à hauteur de 49%.

« Vous connaissez mon attachement profond à la coopération régionale, a rappelé le Président de la Région. Ma conviction est que nous pouvons certes réussir seuls, chacun de notre côté ; mais nous réussirons mieux ensemble dans l’intérêt de nos populations. Nous avons une histoire et une géographie en commun, nous sommes tous des filles et fils de l’océan-indien. Cette signature du 9 octobre est historique pour la coopération, historique pour la connectivité entre nos territoires, pour l’ouverture sur le Grand océan indien, historique pour un nouvel élan donné au tourisme et aux échanges ».

Le Président a souligné l’Accord équilibré et respectueux de l’identité des compagnies. « Avec cette signature nous sommes véritablement précurseurs de tout ce qui se passera dans cette partie du monde.

Cet engagement entre les compagnies est un élément de consolidation et de préfiguration de nos relations futures avec les pays du grand océan indien ».

Le Conseil régional est un partenaire important de la compagnie régionale Air Austral depuis sa création, avec la détermination du Président, Pierre LAGOURGUE, avec l’appui confirmé de tous les Présidents successifs de la collectivité ensuite depuis plus de 25 ans. Le Conseil Régional a été aux côtés d’Air Austral dans les moments de turbulences mais aussi les étapes de développement, de nouvelles acquisitions d’avions, de nouveaux partenariats comme celui signé ce 9 octobre 2017.

Didier ROBERT a tenu a saluer enfin le sérieux et le professionnalisme des équipes d’Air Austral, en particulier de son PDG, Marie-Joseph Malé », indique le communiqué.