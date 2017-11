Aéroport de Roland Garros : nouveaux accès à l’étage et ouverture d’une zone « kiss and fly »

Pari gagné pour les équipes de l’Aéroport Roland Garros qui ont ouvert hier soir les accès aux nouvelles zones de formalités de police et de sûreté et à l’espace « Kiss and Fly ». Un nouvel escalier et un escalator ont été mis en service dans le hall public, pour permettre aux voyageurs d’accéder au 1er étage de l’aérogare, où sont effectués depuis le 12 septembre les contrôles de police et de sûreté. Un nouvel ascenseur sera mis disposition

prochainement. Dans cette attente, les personnes à mobilité réduite accèdent à cette nouvelle zone par les deux ascenseurs existants.

« Kiss and Fly »

Les passagers et leurs accompagnants peuvent désormais se rendre ensemble dans la zone « kiss and fly » nouvellement créée. Espace cosy, confortable et climatisé, il est doté d’assises qui leur permettront de patienter et de se dire au revoir dans une ambiance calme et détendue avant le passage aux formalités de police.

L’aménagement intègre les lignes du nouveau design de l’aéroport. Conçu dans des matériaux naturels (basalte, bois) et des couleurs évoquant La Réunion et la nature tropicale des hauts, l’espace communique avec la terrasse extérieure située sur le pignon ouest de l’aérogare.

« e-gates »

Les passagers accèdent à la zone de contrôle par des « e-gates », en présentant leur carte d’embarquement devant un lecteur optique. Cet équipement de nouvelle génération renseigne les compagnies aériennes sur la localisation de leurs clients à l’intérieur de l’aérogare et permet à l’aéroport de mieux informer les passagers sur les temps

d’attente aux formalités.

« Le nouveau circuit vise à rendre plus fluide la circulation des passagers et du public, souligne Guillaume Branlat, président du directoire de la Société Aéroportuaire, et à améliorer le confort général de nos installations ».

Ouverture de nouvelles enseignes en décembre

Après l’extension de la boutique Hors-taxes Aelia Duty Free, opérationnelle depuis le 12 septembre, l’aéroport Roland Garros accroît progressivement son offre commerciale. Dans les prochains mois, de nouvelles enseignes, locales et internationales, feront leur apparition sur le parcours des passagers en salle d’embarquement : une boutique Pardon, une librairie Relay, un point de restauration sous enseigne Bon Vol (Cap Méchant), un café Illy et un Marché Péi, point de vente dédié aux saveurs locales.

La mise en service de l’espace « kiss anf fly » et des nouveaux accès à l’étage constitue l’aboutissement de la première phase d’un vaste projet de réorganisation des flux et de transformation de l’aérogare. La deuxième phase verra notamment la création, en 2018, d’un nouvel espace de boutiques et restaurants construit en mezzanine et situé en zone publique au-dessus de la salle de livraison des bagages et la réalisation d’un « cœur d’aérogare » autour de la cascade et de l’accueil aéroportuaire.

A l’horizon 2020, l’aérogare passagers proposera 2 200 m2 de surfaces commerciales et une vingtaine de boutiques et de points de restauration.