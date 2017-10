Air Madagascar a un nouveau directeur général

Le Conseil d’Administration d’Air Madagascar a officialisé lors de sa séance du 12 octobre 2017, la nomination du nouveau Directeur Général de la compagnie. Une nomination qui intervient dans le cadre de l’accord de partenariat stratégique signé le 9 octobre dernier et qui lie Air Madagascar à Air Austral. Rolland Besoa RAZAFIMAHARO, professionnel de l’aérien fort de plus de 40 années d’expérience de haut niveau dans le domaine aéronautique, enrichies à l’international, a été choisi pour assurer cette mission délicate de la conduite du changement. Cet ancien cadre d’Air Madagascar, déjà Directeur Général de la compagnie entre 1996 et 2000, revient à ce poste clé. Dès le 16 octobre, il prendra ses fonctions

Rolland Besoa RAZAFIMAHARO a 40 années d’expérience dans le domaine du transport aérien. Une expertise reconnue de la gestion financière et globale d’entreprise, mais aussi, une carrière internationale dans la diplomatie et desqualités de négociations avérées. Il se voit confier la direction générale d’Air Madagascar et met à nouveau toutes ses compétences au service de la compagnie.

Parmi une dizaine de candidats, Rolland Besoa RAZAFIMAHARO a été repéré grâce à son parcours exemplaire.

Il a déjà occupé des postes clés à travers le monde. Son expertise et son grand professionnalisme, son expérience, sa connaissance de la structure, son goût pour le challenge et l’innovation seront de vrais atouts pour relever le défi du redressement d’Air Madagascar. Son attachement à la Grande île et à Air Madagascar – compagnie qu’il connaît bien – a fait la différence. Proposée par Air Austral, sa candidature est aujourd’hui entérinée par le Conseil d’Administration de la compagnie malgache. Sa mission, inscrite dans le cadre du partenariat stratégique sera de piloter, avec le soutien du partenaire stratégique, mais aussi et surtout du personnel de la compagnie, la bonne mise en œuvre et la stricte exécution du Business Plan établi, visant le redressement d’Air Madagascar.

Né à Antananarivo, marié et père de deux enfants, Rolland Besoa RAZAFIMAHARO, ingénieur diplômé de l’ENAC Toulouse et détenteur d’un MBA de la Pace University New York, débute en 1976 sa carrière à Air Madagascar en intégrant la Direction Industrielle. Après 20 années passées à gravir les échelons au sein de la compagnie, il en devient le Directeur Général. Le renouvellement d’une partie de la flotte, par l’acquisition de Boeing 767 et de l’ATR 42, l’ouverture structurante de nouvelles liaisons sur l’Asie ou l’Europe ou encore le renforcement de la coopération avec les compagnies aériennes africaines et régionales dans divers domaines, ont fait partie de ses principales réalisations. En 2000, fort d’un bilan positif, il choisit d’embrasser une carrière internationale, en tant qu’Ambassadeur de Madagascar au Canada et Représentant auprès de l’OACI. Il est appelé 5 années plus tard auprès des Nations unies en Côte d’Ivoire, où il opère depuis en tant que Chef de l’Aviation, responsable d’une flotte de 15 appareils.

Aujourd’hui, il choisit de rentrer à Madagascar pour revenir dans ce secteur passionnant de l’aviation et relever un challenge auquel tous les Malgaches sont attachés : celui du renouveau de la compagnie nationale.

« Je tiens à remercier le Conseil d’Administration d’Air Madagascar de la confiance qui m’est accordée. C’est avec une immense joie, mais aussi une grande émotion, que je m’apprête à revenir au sein de cette compagnie qui m’a vu grandir et à laquelle je suis si attaché. Je mesure tous les enjeux de ma mission et je suis enthousiaste à l’idée de la mener à bien avec les équipes d’Air Madagascar, dont je connais le savoir-faire et l’attachement à leur compagnie. C’est avec le sens des responsabilités, la conscience de l’importance des défis à relever, mais aussi et surtout avec passion, mobilisation, rigueur et engagement, que je travaillerai aux côtés de mes collaborateurs au déploiement et à la mise en œuvre du Business Plan établi et ce afin de faire en sorte qu’Air Madagascar retrouve toute sa splendeur d’antan », déclare Rolland Besoa RAZAFIMAHARO