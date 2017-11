Le groupe Afatia a perdu l’un de ses illustres musiciens, en la personne d’Alain Noël, l’organiste et choriste de cette formation musicale. Il est décédé samedi à l’âge de 42 ans des suites d’une longue maladie, a confirmé Nathalie Legrand, la chanteuse.

Alain Noël avait accompagné de nombreux autres groupes et artistes. A cause de sa maladie, il n’est plus monté sur scène avec son groupe depuis plusieurs mois.