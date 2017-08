Appel au don pour un transfert sanitaire

C’est l’histoire d’une jeune femme , atteinte d’un cancer incurable.

Marie Stanislas BOUTIANA, née COISSER, se sait condamnée par les médecins et avait l’intention de passer les quelques semaines lui restant à vivre à la Réunion, à Saint Paul. Elle a donc acheté un billet d’avion pour voyager, en aller simple en septembre, seulement voilà : ce billet est perdu d’avance et ne pourra être utilisé, car le médecin refuse qu’elle voyage assise.

« Le déplacement devra se faire allongé, avec un médecin à ses côtés, précise Aurélien Centon de l’association Petit Coeur qui s’est saisi de cet émouvant « dossier », et qui lance un appel au don pour organiser le transfert sanitaire, dont le prix est coûteux. On parle de 40 000 euros. Nous lançons un appel au don, mais aussi un appel aux différentes compagnies aériennes afin qu’un geste , financier, soit fait pour cette mère de deux enfants, qui souhaite mourir sur sa terre natale. Nous adressons aussi un appel aux élus s’ils peuvent agir et trouver des fonds complémentaires ».

Cette réunionnaise lançait aussi un appel au don par une vidéo tournée depuis son lit.

L’Association Petit Coeur centralisera les dons ainsi que la famille joignable au 0693 99 34 62