Appel aux bénévoles : tricoter pour les bébés prématurés

« Nous crochetons des pieuvres pour des bébés fragiles, prématurés, malades. Ces bébés sont mis dans des couveuses. Nos pieuvres ont des tentacules que bébé attrape et cela le rassure, il est calme et ne tire plus sur les sondes. Quel bonheur !« , explique le site Petite Pieuvre sensation Coton.

« Les pieuvres ne sont pas des doudous. Elles sont crochetées par nos bénévoles en fil testé 100% coton et suivent des règles de sécurité très strictes, ensuite elles sont envoyées à une ambassadrice d’un hôpital participant au projet et remis au cadre de santé du service de néonatalogie et distribuées dans les couveuses sous surveillance. »

A La Réunion, les hôpitaux de Saint-Benoit et Saint-Pierre participent au projet. « Afin de pouvoir donner à chaque prématuré une pieuvre, nous avons besoin de personnes pour crocheter ses pieuvres », sourit Nathalie Valentin, Administratrice Région Réunion pour le Projet Petit Pieuvre Sensation Coton.

Pourquoi des pieuvres ?

En janvier 2013, une femme danoise a crocheté une petite pieuvre pour un bébé né prématurément.

Cette pieuvre a été placée dans la couveuse avec le bébé: celui-ci était un peu plus calme, et tirait moins sur les tuyaux et sur les sondes.

Après le Danemark, le projet s’est poursuivi en Suède. Beaucoup de femmes se sont mises à crocheter des petites pieuvres.

Ainsi le projet «Sma Blackfiskar» ou bien ‘Petite Pieuvre’ est né. Depuis beaucoup d’hôpitaux aux Pays Bas, en Belgique et en France ont accueilli les petites pieuvres à travers de nos ambassadeurs.

Nous sommes fières de pouvoir continuer ce beau projet avec l’autorisation des créateurs Danois et Suédois ainsi que les groupes Hollandais et Belges.

Le CH de Fontainebleau fut le premier hôpital sur la liste.

Les ambassadeurs et la sécurité :

Pour chaque hôpital participant au projet, il y a une personne qui s’est présentée comme ambassadeur.

Ces ambassadeurs collectent les pieuvres. Ils les contrôlent pour voir s’ils correspondent aux exigences de sécurité et les lavent à 60° pour tuer les bactéries. Ensuite les pieuvres sont emballées individuellement avec une petite carte ou lettre pour les parents. Les ambassadeurs font ce travail bénévolement et également à leurs propres frais.

Dans l’hôpital, le personnel du service néonatalogie distribue les pieuvres aux parents des nouveaux-nés. Vous vous imaginez bien que les parents sont ravis, surtout quand ils constatent le bénéfice de cette petite pieuvre pour leur bébé. Les pieuvres sont destinées à tous les bébés malades et non seulement les bébés prématurés.

Les pieuvres ne sont pas destinées aux bébés qui ne sont pas dans le service néonatalogie et sous surveillance.

Les parents sont avertis par écrit qu’ils ne doivent pas laisser leur bébé seul avec la pieuvre.

Pour des raisons de sécurité nous déconseillons de faire des petites pieuvres et de les donner aux enfants en dessous de 3 ans. Ce n’est pas un doudou! Nous parlons ici des pieuvres contrôlées et distribuées dans un milieu strictement surveillé.

Nous crochetons des pieuvres que pour les hôpitaux qui participent au projet.

Ces pieuvres doivent être conformes aux exigences de sécurité.

Toutes les pieuvres doivent d’abord passer dans les mains expertes d’un ambassadeur afin de contrôler, laver et emballer les pieuvres.

Personne ne doit présenter les pieuvres à un hôpital en dehors des ambassadeurs.

C’est l’ambassadeur qui décide seul si une pieuvre est acceptée ou refusée.

Les pieuvres refusées seront utilisées pour une autre bonne cause en accord avec l’hôpital.

Les pieuvres acceptées seront données aux personnel compétent du service néonatalogie, c’est eux qui décident quelle pieuvre sera mise dans quelle couveuse.

Toute action liée a ce projet est 100 % gratuit et 100% bénévole.

Voulez-vous vous engager pour cette action bénévole? Vous trouverez les renseignements et le modèle sur le site : http://petitepieuvresensationcocon.weebly.com/

Vous pouvez aussi contacter Nathalie Valentin : [email protected]