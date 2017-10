Après l’ananas, la pizza fraise fait débat sur les réseaux sociaux, et vous, vous en pensez quoi?

L’un des débats les plus animés de 2017 a été lorsque le hashtag #PineappleOnPizza(ananas sur de la pizza) était sur Internet , et il a divisé les internautes en deux groupes. Comme si cela ne suffisait pas, l’espace en ligne bourdonne maintenant d’une autre pizza controversée. Un utilisateur de Twitter, connu sous le nom de ‘Moon Emoji’, a posté une photo de pizza surmontée de gros morceaux de tranches de fraises avec du fromage et a fait place à une autre guerre sur les réseaux sociaux.

Moon Emoji pense que « la fraise est meilleure que l’ananas » comme une garniture pour la délicatesse italienne, il a partagé l’image. Alors que certains ont été immédiatement offensés par l’image, quelques autres ont continué à le menacer de le signaler à la police, mdr. Incroyable, n’est-ce pas? Cependant, la garniture de fraises a divisé les gens pour le nouveau combat, pour la pizza fraise ou la pizza d’ananas.