Attaqué au marteau à St André. Pronostic vital engagé

Une tentative de meurtre s’est produite mardi à Saint André. Un homme s’est fait frapper à coup de marteau et se trouve actuellement entre la vie et la mort à l’hôpital. Il s’agit de Jonathan L, un jeune homme de 30 ans qui était à son domicile au moment de l’attaque. Deux hommes ont alors débarqué devant sa case , le ton serait monté et la victime a été touchée de plusieurs coups de marteau.

Son pronostic vital est engagé, car il a été gravement touché à la tête.

Il pourrait s’agir d’un règlement de compte intra-familial. Les deux agresseurs sont encore en garde à vue et s’expliquent sur les raisons de cette agression.