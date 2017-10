Attaqué par 6 jeunes pendant son jogging à l’Ermitage

C’est un habitant de St Gilles en colère qui appelait Radio Free Dom ce matin. Hier, alors qu’il effectuait sa course matinale, empruntant pour la première fois le nouveau rond point de l’Ermitage, ce sexagénaire s’est vu subitement entourer par six jeunes « qui sortaient de boîte visiblement, déclare-t-il. Ils en voulaient à ma casquette, mais je me suis défendu ». Les forces de l’ordre sont ensuite intervenues, mais le plus « virulent », selon la victime, se serait enfuie et n’aurait pas encore été interpellée. D’où son appel à témoin sur Free Dom :