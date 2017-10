Attention – Dimanche 29 octobre, 3h entre la Réunion et la métropole.

Dimanche 29 octobre 3h entre la Réunion et la métropole, et cela jusqu’au dimanche 25 mars 2018 soit 147 jours.

Le passage à l’heure d’été ou d’hiver est pratiqué dans un grand nombre de pays. Ce changement d’heure consiste à ajuster l’heure locale officielle, généralement d’une heure, pour profiter de l’ensoleillement pendant les périodes du printemps, de l’été et du début de l’automne.

Le passage à l’heure d’été a été instauré en France en 1975, à la suite du choc pétrolier de 1973.

Le but de ce changement d’heure est de réaliser des économies d’énergie en réduisant les besoins d’éclairage.

En effet, cette opération vise à faire correspondre au mieux les heures d’activités de la population avec les heures d’ensoleillement afin de limiter l’utilisation de l’éclairage artificiel.

Des estimations réalisées en 1996 et en 2006 évaluent l’économie d’énergie ainsi effectuée entre 0,7 et 1,3 TWh par an.

L’Allemagne a été le premier pays à instaurer le changement d’heure le 30 avril 1916.

Son initiative a été rapidement suivie par le Royaume-Uni, le 21 mai 1916.

L’Irlande et l’Italie ainsi que par la plupart des pays européens ont adopté cette réforme au lendemain de la Seconde guerre mondiale.

L’heure d’été a été introduite dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne au début des années 1980.

Une directive du Parlement Européen et du Conseil a harmonisé la situation afin de faciliter les transports, les communications et les échanges au sein de l’Union Européenne.

Depuis 1998, les changements d’heure s’effectuent donc au même moment dans tous les pays de l’Union Européenne.