Au tribunal pour avoir tabassé un homme pour 50€ à St Pierre

Ils seront deux à comparaître cet après-midi, dans le box des accusés aujourd’hui au Tribunal Correctionnel de Saint Pierre. Deux frères sont accusés d’avoir tabassé un homme pour lui extorquer 50 euros. Farid et Teddy âgés d’une vingtaine d’années sont déjà connus de la justice. Ils traînaient en voiture, au centre-ville, à l’angle des rues Four à Chaux et Janicot quand ils ont croisé la route, lundi soir, d’un homme de 45 ans. Leur victime sortait d’un bar et rentrait chez elle à pied. Les deux frères ont alors stoppé la voiture, ont demandé à l’homme de vider ses poches, de lui donner sa carte bleue et son GSM. Il sera tabassé à coup de pieds avant que la BAC n’intervienne.

Teddy et Farid répondent cet après midi de vol en réunion et pour l’un d’eux, de conduite en état d’ivresse.