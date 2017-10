Australie-Un infirmière française tue dans un accident de la route Miss Monde Australie

Selon le Daily Mail, une infirmière française s’est effondré en larmes au tribunal alors qu’elle a plaidé coupable d’avoir causé la mort d’un finaliste de Miss Monde Australie âgé de 17 ans.

Elyse Miller-Kennedy a été tué dans un accident de voiture d’horreur dans le nord du Queensland en août l’année dernière.

Cindy Gonin a comparu mardi devant le tribunal du district de Cairns avec des béquilles, où elle a plaidé coupable de conduite dangereuse, selon le Cairns Post .

Elle aurait conduit du mauvais côté de la route Maree Dimbulah lorsque son véhicule est entré en collision avec celui conduit par l’adolescent.

L’élève de 12e année est décédé à l’hôpital après avoir subi des blessures à la tête et à la poitrine lors de l’accident.

Elyse avait seulement obtenu son permis de conduire cinq semaines avant l’accident, mais la police a déclaré que la collision n’était pas de sa faute.

Les enquêtes montrent clairement qu’Elyse était une partie complètement innocente dans cette tragédie », a déclaré Scott Ezard, enquêteur de l’enquête médico-légale.

«La famille souhaite que les gens comprennent à quel point elle est belle et qu’elle a demandé aux gens de montrer leur respect face à cette tragédie alors qu’ils tentent de la soigner et de la ramener à la santé.

Gonin a été traitée à Cairns pour les graves blessures aux bras et aux jambes qu’elle a subies avant son retour en France.

L’affaire avait été fixée pour la détermination de la peine mardi matin, mais le juge Michael Shanahan a déclaré qu’il n’était pas satisfait du rapport médical.

Il a dit que cela ne va pas dans les détails sur l’état psychologique de Gonin.

L’affaire a été ajournée jusqu’à vendredi.

Elyse avait une carrière prometteuse devant elle en tant que mannequin. Elle était finaliste de Miss World Australia en 2017 et avait signé avec une agence de mannequins.

L’actuelle Mademoiselle de l’Australie, Madeline Cowe, a dit plus tôt qu’elle s’était liée d’amitié avec Mme Miller-Kennedy durant son périple et qu’elle avait du mal à faire face à la perte.

«Vous n’imagineriez jamais qu’elle n’avait que 17 ans – elle était si mature, si amusante, si heureuse et si pleine de vie», dit-elle.

«Elle était une belle et incroyable fille à l’intérieur comme à l’extérieur et elle aurait pu être ou faire tout ce qu’elle voulait.

Une campagne de collecte de fonds organisée pour Elyse par un ami de la famille après l’accident pour aider à couvrir les dépenses a permis de recueillir plus de 33000€ pour sa famille.