Bam ! Le Snack de Leconstant, au Port, menacé de fermeture

Encore une fois, Leconstant refait parler de lui. « Monsieur Bam Bam » comme on le surnomme, c’est un peu la star des réseaux sociaux a la Réunion avec les vidéos publiées quasi quotidiennement sur son Facebook se terminant toujours avec son expression « bam! »

Mercredi, l’établissement, situé dans le quartier de Titan, au Port, s’est fait épingler par les services vétérinaires de la DAF. Mr Leconstant a 48h pour se mettre aux normes sinon ce sera la fermeture administrative. Les controles ont été menés de 19h à 21H ce soir là dans tous les bars du quartier. Et c’est « Chez Leconstant » q le plus d’anomalies auraient été relevées, notamment pour la licence 4( qui sert à vendre de l’alcool) et qui ne serait pas aux normes. Selon le journal « Le Quotidien » , de la viande moisie aurait été aussi découverte dans les cuisines, soit 15 contraventions qui ont été dressées ce soir là.

En réponse sur son Facebook, Mr Bam Bam s’est dit victime de « persécution »