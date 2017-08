Après Shakira et ses cheveux roux, c’est au tour de la bad gal de changer de look! Coupe à la garçonne, rouge flamboyant, frange droite… depuis les années 2000, Rihanna est passée par de nombreuses phases capillaires, du street au chic. À l’occasion du festival Crop Over dans son pays natal, cette fois l’icône mode s’est affichée avec une coupe qu’elle n’avait encore jamais testée jusque-là, et ce changement fait l’unanimité: Rihanna, tout lui va !