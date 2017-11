Barbara Hendricks à la Réunion pour 2 concerts

Elle est l’invitée de prestige du FESTIVAL LANGTANG : Barbara Hendricks est à la Réunion dans un registre très « blues » les 4 et 5 novembre.

Un coup d’œil à la carrière de Barbara Hendricks nous propulse sur plusieurs siècles d’une généalogie musicale vertigineuse. Aux racines, les chants religieux dans l’église arkansasaise de son pasteur de père qui ont révélé sa voix soprane touchant déjà le ciel. Dans son feuillage, une arborescence d’œuvres des géants du classique, du baroque, du jazz puis du blues. Et, tout autour, une écorce solide pour mener ses combats de chanteuse lyrique noire, ceux des réfugiés et ceux des victimes de la guerre. S’armant de la politique et de la poétique de la note bleue, elle puise, dans le Delta comme dans l’opéra, l’intensité, les couleurs et les grandes envolées pour un voyage le long d’un Mississipi bordé d’arbres aux étranges fruits et balayé par les vents de la liberté.

Programme

Scott Shirley, Richard Jones, Davide Elman, Billie Holiday/A.Herzog , Dink Johnson, Robert Johnson, Mathias Algotsson, Abel Meerepol/Duncan, JB Lenoir, Pop Staples

Distribution

Barbara Hendricks : soprano

Mathias Algotsson : piano & orgue B3

Max Schultz : guitare

Ulf Englund : guitare et régisseur lumière

Fredrik Ekström: régisseur son

Tarif unique : 59,50 Euros

Dates & lieux

– Samedi 04 novembre 2017 à 20h00 au Téat Plein Air à Saint-Gilles-Les-Bains

– Dimanche 05 novembre 2017 à 18h00 au Téat Plein Air à Saint-Gilles-Les-Bains

