Blessure par arme blanche à la Montagne

Hier jusqu’à 22H, deux voitures de police et une ambulance étaient à Saint Bernard dans les hauts de St Denis, à la Montagne. Leur but ? Régler une dispute qui a mal tourné entre deux hommes, rue de l’Avenir. La rue a été bloquée le temps de l’intervention. Un des deux hommes a été blessé au couteau, et transporté à l’hôpital. Le second, l’agresseur, est en garde à vue. La montée rapide des forces de l’ordre avait fait s’interroger les habitants qui craignaient un nouveau rassemblement d’individus à Ruisseau Blanc, comme le soir d’Halloween où des voitures avaient été vandalisées à coup de battes de base-ball.