Boucan ce mercredi : un requin filmé à quelques mètres du bord !

Alors que Joseph Sinimalé, maire de Saint Paul annonce une possible rouverture partielle de la baignade aux Roches Noires en décembre, et les filets définitifs aux Roches et à Boucan pour juin 2018, une scène hallucinante a été filmée ce mercredi 26 octobre, par Sacha. L’internaute a ensuite publié sur son facebook ces 11 secondes qui font froid dans le dos, et montre un requin évoluer à quelques mètres du bord de la plage de Boucan.

On se souvient qu’à cet endroit précis, le 19 septembre 2011, Matthieu Schiller décédait d’une attaque de squale.

Voici la première vidéo où l’on voit l’aileron sortir de l’eau

Voici une seconde vidéo où , dans la vague, on aperçoit le requin.