Bouches du Rhône-Flashé, il incendie un radar croyant effacer les preuves

les faits se sont déroulés pendant la nuit du 5 au 6 mai dernier, Ange était en retard. Il avait un peu trop traîné à une fête d’anniversaire, à Châteaurenard dans les Bouches-du-Rhône selon nos confrères de la Provence.

Alors, pour être à 3h30 à Plan d’Orgon pour sa prise de service, il pousse son Audi A5 à plus de 160km/h sur une portion de route limitée à 90.

Un radar de chantier l’a flashé. Le jeune homme de 23 ans fait vite le calcul : 70km/h de trop c’est son permis qui s’envole et son travail avec.

Il décide donc de détruire le radar, pensant ainsi effacer les preuves de son excès de vitesse. Il fait un aller-retour au domicile familial pour prendre le fusil de chasse de son père et quelques cartouches. Il se place à 1,50 mètre du radar et tire à six reprises sur la vitre, qu’il finit de casser à coups de crosse.

Craignant que cela soit insuffisant, il retourne chez lui, prend un seau, va le remplir d’essence dans une station-service puis le vide dans le radar.

Il rajoute des branchages et met le feu à l’aide d’un briquet. Mais son excès de vitesse a bien été enregistré, et fait de lui le premier suspect de la dégradation du radar. Ange n’a pas cherché à fuir ses responsabilités, ni en garde à vue, ni devant le tribunal correctionnel de Tarascon, samedi matin. »

Ce dossier pourrait faire sourire tellement son comportement a été absurde » note le procureur Patrick Desjardins, en précisant qu’un radar coûte 80 000€. Et le représentant du ministère public de rappeler que « les informations recueillies par un radar ne sont pas contenues par la machine, elles sont envoyées instantanément après l’infraction ».

Il requiert 90 jours – amende à 40€, une suspension de 4 mois du permis et un stage de citoyenneté.

« Ce dossier est dramatique de bêtise, concède l’avocat du prévenu. Il fait penser à l’enfant qui a cassé une soupière et tente de cacher les débris sous le tapis ». La défense fait valoir que le jeune homme a eu jusque-là un parcours exemplaire. « Il n’avait pas bu au moment des faits et s’il roulait vite, ce n’était pas pour faire le beau (sic.), c’était pour ne pas être en retard au travail ».

Ange a écopé de 90 jours-amendes à 20€ avec obligation d’effectuer un stage de citoyenneté et trois mois de suspension de permis.