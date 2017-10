Camille Lacourt à Danse avec les stars. La réaction de son ex, Valérie Bègue

Attention mesdames, le beau Camille Lacourt, va danser ce samedi 14 octobre, date du lancement de la 8eme saison de l’émission télé « Danse avec les Stars » . L’ex mari de Valérie Bègue fait partie des 10 nouveaux candidats-VIP . Et selon le magazine Télé Loisirs, « c »est un sacré challenge pour Camille Lacourt, habitué à briller… dans l’eau. « J’ai longtemps hésité… parce que je ne sais pas danser ! », a avoué l’ancien champion des bassins dans un entretien accordé à Télé Loisirs.Mais Camille Lacourt, qui a finalement décidé de se jeter à l’eau, a trouvé une bonne explication à sa participation qui en a surpris plus d’un : « Je suis arrivé à un moment de ma vie où j’ai réussi ce que j’avais à faire dans une piscine donc je me suis dit que j’avais le droit d’être ridicule dans un autre domaine de compétence ! Je vais essayer de m’amuser », dit-il.

Quant à savoir ce qu’en pense Valérie Bègue, son ex-compagne, le principal intéressé a répondu : « Elle a beaucoup rigolé. Elle m’a dit que j’allais vivre une aventure exceptionnelle. » Une chose est sûre, sa fille, Jazz, ne manquera rien de cette aventure exceptionnelle et sera extrêmement fière de son papa qui a été confié à une experte de la danse : Hajiba Fahmy, une nouvelle recrue qui a déjà dansé pour Beyoncé.