Cantine scolaire : une convention entre Volay Péi et la commune de Saint-Philippe

La filière avicole est à l’honneur dans nos collèges et nos lycées depuis septembre 2016 avec la signature d’un important partenariat entre Volay Péi et les deux collectivités Département et Région dans la continuité de la « Charte de valorisation de la production locale » signée entre la Région et les différentes interprofessions réunionnaises en mai 2014.

Ce partenariat vise à développer la consommation de Volay Péi dans les établissements scolaires, en rapprochant les éleveurs des élèves et des chefs de cuisine. En effet, même si la réalité est très variable d’un établissement à un autre, et d’un chef de cuisine à un autre, la volaille importée congelée est très présente dans les assiettes de nos marmailles.

Ce partenariat durable conclu entre filières et collectivités met en œuvre plusieurs opérations :

Parrainage d’établissements scolaires par des éleveurs de volaille avec des interventions dans les établissements scolaires sur base de panneaux pédagogiques de présentation de la filière

Visites d’élevages par les chefs de cuisine

Engagements des établissements sur une augmentation de fréquence d’intégration de Volay Péi à leurs menus

Ce lundi 6 novembre, c’est une nouvelle et importante étape qui est franchie avec la signature, pour la première fois, avec une commune, Saint-Philippe, d’une convention de partenariat que le maire M. Olivier RIVIERE, ratifiera en présence de l’inspecteur d’Académie, de la directrice de l’école du Baril et de M. Jany HOARAU, éleveur représentant Volay Péi.