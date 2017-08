Caraïbes, une dépression tropicale la semaine prochaine

Un large système de basse pression, associé à une onde tropicale, génère une vaste zone de pluies et d’orages à plusieurs centaines de milles au Sud et au Sud-Ouest des Îles du Cap-Vert. Les conditions environnementales sont propices à sa consolidation et à son développement au cours des prochains jours. Une dépression tropicale est susceptible de se former au début de la semaine prochaine pendant son déplacement vers l’Ouest-Nord-Ouest à environ 24 km/h. Les probabilités qu’un cyclone se forment dans les cinq jours sont de 80%.