Cartes grises et permis: les démarches se feront par voie électronique

Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi, la préfecture a annoncé qu’ « À compter du 6 novembre 2017, les démarches relatives au certificat d’immatriculation (carte grise) et au permis de conduire se feront exclusivement par voie électronique».

Cette nouvelle disposition entraînera la fermeture des guichets usagers de la route de la préfecture et des sous-préfectures. Donc, le dépôt au guichet et l’envoi postal ne seront plus possibles. « Les démarches pourront se faire soit à domicile sur internet sur le site https://ants.gouv.fr, soit par l’intermédiaire d’un professionnel habilité (auto- école, professionnels du CIV). Le traitement des dossiers sera de ce fait amélioré, plus rapide et plus sûr.»

La Préfecture annonce que « Pour les usagers n’ayant pas accès à internet, ou ayant des difficultés à l’utiliser, des points numériques (avec ordinateurs, imprimantes et scanners) sont disponibles de 8 h à 12 h dans les espaces d’accueil de la préfecture à Saint-Denis et des sous-préfectures de Saint-Benoît, Saint-Paul et Saint-Pierre. Des médiateurs seront présents chaque jour pour un accompagnement dans la réalisation des démarches. »