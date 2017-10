Catalogne-Carles Puigdemont remplacé par Soraya Saenz de Santamaria

Soraya Saenz de Santamaria a été nommée à la tête de l’exécutif de la Catalogne après la destitution de Carles Puidgemont. Bras droit de Mariano Rajoy depuis dix-sept ans, cette avocate est considérée comme l’une des femmes les plus influentes d’Europe.

Âgée de 46 ans, Soraya Saenz de Santamaria est née à Valladolid dans une famille issue de la classe moyenne et ancrée à droite, elle mène une carrière d’avocate avant d’être nommée, en 2000, conseillère juridique de Mariano Rajoy, alors numéro 2 du gouvernement. Un binôme qui dure depuis 17 ans.

En 2008, elle devient la première femme porte-parole d’un groupe parlementaire en Espagne, alors qu’elle avait été élue députée du Parti populaire (droite) quatre ans plus tôt. En 2011, alors âgée de 40 ans, elle est nommée vice-présidente du gouvernement Rajoy et porte-parole de l’exécutif espagnol. Une autre première pour une femme. Selon l’historien Benoît Pellistrandi, interrogé dans Paris Match Soraya Saenz de Santamaria est « plus tacticienne que stratège, elle maîtrise ses dossiers et possède une capacité de travail hors norme ».

En 2016, le quotidien espagnol El Paìs a qualifié Soraya Saenz de Santamaria de « femme la plus puissante d’Espagne », on la surnomme la dame de fer espagnole.