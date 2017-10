Cécile Von Pin sacrée « Belle de La Réunion » 2017

Du Twirling bâton au concours de beauté, il n’y a qu’un pas que la ravissante Cécile Von Pin a franchi avec maestro, samedi dernier, au théâtre des Sables à l’Etang-Salé. C’est en effet cette jeune et charmante Saint-Pierroise de 21 ans aux cheveux bouclés qui a remporté l’élection de « Belle de La Réunion » 2017. Une élection qui s’est déroulée dans une chaleureuse ambiance grâce à un méticuleux travail de préparation à mettre à l’actif du comité « Belle de La Réunion », présidé par Rosemay Fontaine. Laquelle a été aidée par son mari, sa petite famille et de nombreuses autres personnes bénévoles.

L’élection ponctuée de défilés en maillot de bain et tenue de ville s’est également déroulée au rythme des prestations de plusieurs artistes présents.

Après 2h30 de show et le verdict du jury, Cécile Von Pin a devancé ses camarades Amandine Bègue (21 ans, Plaine-des-Cafres, élue 1ère dauphine) et Emma Hyppolyte (18 ans, Saint-Paul, 2ème dauphine), toutes aussi pétillantes. Elsa Calety (20 ans, Trois-Bassins) a obtenu le « prix d’honneur ».

Par son élégance, son aisance et son sourire sur le podium à l’occasion de ses passages, Cécile Von Pin a fait la différence. La jeune femme est diplômée d’un brevet professionnel de préparatrice en pharmacie. Elle pratique par ailleurs le Twirling bâton depuis 12 ans. Elle en est même devenue coach depuis 4 ans tant elle a trouvé dans cette discipline qui allie à la fois sport et danse une véritable passion.

L’élection s’est déroulée en présence de Jérémy Edwards, invité d’honneur, mais surtout fondateur et directeur artistique de « Belle de France Organisation». Il est venu spécialement de Lyon.

Rosemay Fontaine qui est satisfaite du bon déroulement de la soirée animée par Stéphen Mills profite de l’occasion qui lui est donnée pour remercier chaleureusement les hôtesses et mannequins, ainsi que Corinne Morais de l’agence immobilière « 4C » pour ses précieux conseils aux six candidates. Sans oublier Louis et JL artistique pour les superbes chorégraphies, les artistes « Ti Zen-DLK », les danseurs Hugo et Anaïs, Enzo et Noémie, les photographes Roi Ness, Christophe Payet, François Ah Mouye et Karoline Chérie.

Et bien évidemment, Rosemay Fontaine a une pensée toute particulière pour tous les sponsors et partenaires qui ont grandement contribué au succès de ce concours de beauté. « Nous avons également eu l’opportunité d’avoir le live de Fréquence Sud Radio » qui a permis à plusieurs personnes de suivre en direct notre élection », se félicite la présidente du comité « Belle de La Réunion ».

Cécile Von Pine, la « Belle de La Réunion » 2017 se rendra à Lyon, le 10 mars prochain, où elle ira défendre les couleurs de son île en essayant de conquérir le titre de « Belle de France » 2018. Souhaitons-lui bonne chance et une belle année remplie de bonheur avec sa couronne de « Belle de La Réunion » !

Y.M.

