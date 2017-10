Cédric enflamme la scène du Kabardock

Il a signé le plus belles chansons d’amour de ces 20 dernières années pour le groupe Analyse avant de passer de l’ombre à la lumière. Samedi 7 octobre, c’est sur la scène du Kabardock au Port que Cédric a donné son premier concert solo et le public a répondu présent pour ce spectacle tant attendu. Que dire de ce moment de partage réussi avec les fans sinon que l’amour que portent les Réunionnais pour Cédric et ses compositions a exalté la foule et ainsi le Kabardock a résonné des tubes légendaires de l’artiste repris en choeur avec passion .





Si ses talents de compositeur et de chanteur ne sont plus à démontrer, Cédric a remporté son pari haut la main en offrant à ses fans un moment de détente enchanteur alliant à la fois musique, humour, ambiance, émotion, nostalgie et surprises, n’hésitant pas à partager la scène avec d’autres artistes pour qui il a composé et que l’on retrouve sur sa compilation « Vol dan tas ». L’un des plus beaux moments de ce concert reste à jamais pour l’ensemble du public, l’interprétation par Cédric de la chanson dédié à son cousin Jonathan. Seul sur scène, le coeur gonflé d’émotion, la voix douce et grave, Cédric a rendu un hommage vibrant à son cousin tant aimé. La salle a vibré devant cette première interprétation courageuse en fredonnant en coeur le refrain comme pour enlacer leur artiste préféré et le réconforter.



Après 2h30 de musique et d’une ambiance survoltée, les fans ont eu la surprise de rencontrer Cédric à la fin du concert. En effet, il s’est prêté avec humilité et générosité au jeu des photos et des dédicaces à la sortie du Kabardock pour le plus grand bonheur de tous.

Crédit photos : Antonio Prianon et Philippe Lepinay