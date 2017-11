Centre Hospitalier Gabriel Martin : les syndicats appellent à une grève aujourd’hui

Alors que ce vendredi, la direction du Centre Hospitalier Gabriel Martin invite la presse sur le site du nouvel hôpital en construction à Cambaie (Grand Pourpier) pour une présentation complète de l’état d’avancement, les syndicats du personnel de l’actuel centre hospitalier Gabriel Martin annoncent une grève.

Les salariés se donnent r endez-vous devant les Urgences, côté Chaussée Royale pour dénoncer le s projets de la Direction qui devraient « radicalement remettre en cause nos conditions de travail, nos horaires, nos organisations futures, ceci sans aucune concertation malgré les discours trompeurs répandus dans les services. Ce passage en force est-il une consigne forte de l’ARS et du COPERMO afin d’ouvrir le nouvel hôpital avec les mêmes effectifs ? Cela entraine logiquement une réorganisation totale des services (administratifs et soins) et des horaires. Conséquences pour les agents : perte des RTT, mobilité forcée, nouvelles compétences imposées, 1 seul soignant pour 15 lits,… liste non exhaustive, selon les syndicats de conclure qu’à conditions de travail dégradées correspond la souffrance des usagers et des agents ».