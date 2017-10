C’est parti pour la Diagonale des Flous

Après les fous, les flous. La première édition de la Diagonale des Flous du comité AVH, viennent d’emprunter les sentiers réunionnais. 26 marcheurs dont 15 voyants bénévoles, non voyants et malvoyants sont partis ce vendredi matin sur les circuits de Mafate pour trois jours de randonnée. Le parcours est long de 15 km avec un dénivelé positif de 600 à 1000 mètres.

Pour la première journée de cette randonnée, le départ a été donné sur la Rivière des Galets avec les 4×4 jusqu’à Deux Bras. Ensuite, les coureurs vont prendre la direction de la Grande Place Ecole, avec quelques passagers à gué, et montées raides en principales difficultés, jusqu’au gîte du Pavillon d ans les hauts de Grand Place Ecole.

Samedi, direction vers Ilet à Malheur. L’organisateur y signale deux difficultés: deux passages de ravine très abrupts avec des descentes étroites. Mais au programme, il y a encore la Pique-nique et baignade au Bras D’oussy avant l’arrivée au gîte de M. Libelle.

La dernière étape de cette Diagonale Flous aura lieu dimanche. Elle consiste à une longue montée par l’éprouvant sentier Scout. L’arrivée au Col des Boeufs es t prévu e vers 16h, et le retour à la Rivière des Galets deux heures plus tard.

En 5 ans, le comité AVH Réunion océan indien organise environ 40 randonnées avec la participation de plus de 1200 personnes déficientes . L’objectif est e constituer un groupe de marcheurs, déficients visuels et guides voyants pour traverser Mafate en trois jours et deux nuits.