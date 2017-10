Cesu : déclarer son employé à domicile va être plus facile

Le nouveau site internet du Chèque emploi service universel permet d’enregistrer un employé à domicile et de déclarer son salaire en quelques clics seulement. Depuis le mardi 17 octobre, une nouvelle version du site, plus moderne et pratique est disponible. Créé en 2003, il n’avait jamais été modifié.

« Intuitif et adapté à vos besoins, le nouveau site internet reprend l’intégralité des fonctionnalités que vous connaissez et apporte de nombreuses nouveautés. Il est adapté à l’ensemble des écrans et navigateurs que vous utilisez quotidiennement. Depuis votre tablette ou votre smartphone, vous pourrez, employeurs ou salariés, créer votre compte en ligne, vérifier vos documents ou modifier vos informations personnelles en quelques clics.

La création du compte est immédiate et l’employeur peut enregistrer un salarié et déclarer la rémunération versée en moins de 10 minutes ! « , indique le site.

De nouveaux contenus font leur apparition !

« Du contenu multimédia et un moteur de recherche performant vous apportent des réponses rapides. Un espace d’identification unique pour tous facilite vos démarches quotidiennes. Un calendrier vous indique la date de mise à disposition du bulletin de salaire, de l’avis de prélèvement, de la date limite de modification ou suppression de la déclaration et celle du prélèvement des cotisations. De plus, vous avez désormais la possibilité de préremplir vos déclarations si vous enregistrez tous les mois le même nombre d’heures et la même rémunération ».