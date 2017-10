Ch travail Restauration / Commerce / Apiculture dans tte l’ile.

Bonjour.

De retour après une décennie en métropole je cherche un emploi dans toute l’ile et un lieu de vie.

J’ai 30ans, une plus de 10ans d’expérience en restauration et commerce et suis aussi apiculteur.

Je suis donc demandeur de tout contacts en apiculture et restauration.

Je suis notamment capable de traiter le varroa et d’élever les mouches a miel.

Ou encore tenir un poste polyvalent en restauration ou commerce.

Très motivé et honnête, j’attends impatiemment de vos nouvelles. Cv sur demande.

Ville 97400 Saint Denis Numéro de téléphone 0692215826

