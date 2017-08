Chatte perdue

Perdue chatte croisée européenne tigrée dans le secteur de la résidence Grand Domaine des Vavangues à La Possession. Elle a les poils long, les yeux marron clair et une petite tache rousse sur la tête. Elle est très craintive et imprévisible. Elle peut être parti loin comme elle peut se cacher dans un coin sombre dans les parages de la résidence même. De plus elle ne miaule que très rarement.

Nous sommes très inquiets car elle peut se laisser mourir de faim ou se faire écraser.

Aidez nous à la retrouver s’il vous plaît, c’est une membre à part entière de notre famille.

Ville 97419 La Possession Numéro de téléphone 0692417989

