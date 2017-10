Bonjour!

Je cherche la famille de mon père qui vit en ce moment à la réunion.

Mon père s’appelle ROMEAL OGER DANIEL DIJOUX

et le père de mon père c’est à dire mon grand père s’appelle DANIEL DIJOUX et ma grand mère MARIE JEANNE PAILLET.

je sais que mon père à beaucoup de frère et sœur et je vais essayer en savoirs et prendre en contact avec ma famille.

puis je me présente je m’appelle CHRISTINE DIJOUX fille de DANIEL DIJOUX ET RAZANDRASOA JEANNETTE qui sont tous les deux feux, je habite à MADAGASCAR Ville Antananarivo.

si je cherche ma famille c’est prendre en contact avec eux.

Merci de votre collaboration.

Bonne journée à tous.

CHRISTINE DIJOUX

Ville 97414 Entre Deux Numéro de téléphone +261348173124

