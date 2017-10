Nous avons trouvé ce jeune chien (environ 1 an) mais déjà bien grand (plus de 60 cm au garrot), de couleurs noire et feu.

Il est très proche des humains et cherche toutes les occasions d’interagir avec ses nouveaux amis.

Il est curieux et même un peu envahissant, mais toujours attentif à ce qu’on lui dit.

Ville 97438 Sainte Marie Numéro de téléphone 0692434264

