Chiffres du tourisme : un premier semestre historique

Le premier semestre de l’année 2017 vient confirmer les excellents résultats enregistrés durant l’année dernière et lors des premiers mois de l’année 2017 et augurent une année historique en terme d’activité touristique sur l’île de La Réunion. La première moitié de cette année 2017 a dépassé toutes les attentes et a conforté l’ensemble des professionnels du tourisme de l’île de La Réunion sur l’excellente tendance actuelle : 228 672 visiteurs extérieurs ont été accueillis sur l’île durant ce premier semestre dont 218 316 touristes extérieurs et 10 556 croisiéristes.Comparativement aux premiers mois de l’année 2016, c’est donc une hausse historique de la fréquentation de 14,9 %, soit 28 282 touristes en plus, qui a été enregistrée pour cette nouvelle année. Un chiffre record puisqu’il s’agit de la fréquentation la plus importante jamais enregistrée sur un premier semestre !

Le mois de janvier a été exceptionnel et jamais de tels chiffres n’avaient été atteint à ce moment de l’année. Sur la période du premier semestre c’est aussi le mois ou les touristes extérieurs ont été les plus nombreux à fouler le sol réunionnais : 53 445 touristes ont été accueillis.

Le premier trimestre de l’année avait affiché une croissance de 16 % par rapport à l’année précédente et le deuxième trimestre une hausse de 13,7%.

Les touristes de loisir restent largement majoritaires, sur l’ensemble de la fréquentation puisqu’ils représentent près de 192 939 visiteurs sur ce premier trimestre de l’année, ce qui représente 88% de la fréquentation totale, contre 11% pour les touristes d’affaires. La durée moyenne de séjour sur l’île est de 17 jours

L’évolution de la fréquentation

Sur l’ensemble des voyageurs ayant choisi La Réunion comme destination, il est bon de noter que près de 82,7 % des touristes ne sont pas originaires de l’île.La France métropolitaine reste le marché le plus porteur pour l’île intense, ils étaient 166 869 sur cette première partie de l’année, et le nombre de visiteurs venus de l’hexagone a augmenté de 10% au regard du premier semestre de l’année 2016. Nos voisins de la zone Océan Indien qui semblent toujours plus attirés par notre destination : sur ces premiers mois de l’année a été enregistrée une croissance exceptionnelle de 88% comparativement à l’année précédente ! Ces touristes représentent, aujourd’hui, 13,3% de la clientèle totale. Parmi eux, ce sont principalement les touristes mauriciens et mahorais qui composent ce segment de voyageur.La clientèle européenne (hors France métropolitaine) compte pour 6,3% de la fréquentation totale avec 13 797 voyageurs décomptés. L’essentiel de ces effectifs, plus de 75%, émane des marchés belge, allemand et suisse. Enfin, les touristes venus du reste du monde représentent aujourd’hui 1,9% du nombre total de voyageur enregistrés sur le premier semestre de l’année 2017.Une fois sur place, 48,4% de ces touristes ont opté pour un hébergement marchand. Les hôtels classés restent les établissements les plus plébiscités et ont accueilli 52 889 voyageurs sur la période, soit 24,2 % de la clientèle totale. Suivent, ensuite, les locations saisonnières qui ont su capter 16% des voyageurs.

Les croisiéristes gardent le cap : Entre janvier et avril 2017, 15 navires de croisière ont jeté l’ancre aux abords de nos côtes pour une escale. A cette occasion, plus de 10 000 passagers et membres d’équi¬pages ont fait le choix de poser pied à terre et de visiter notre île. Un chiffre, lui aussi, en augmentation comparativement aux années précédentes.

Une satisfaction au plus haut : Outre une quantité de touristes qui n’a jamais été aussi importante, la qualité des services touristiques proposés sur l’île a été saluée par l’écrasante majorité des voyageurs. En effet, les visiteurs sont de plus en plus heureux de leur expérience sur l’Île Intense : Les indicateurs affichent un taux de satisfaction de 99% ! La quasi-totalité des touristes de passage sur l’île se déclarent très satisfaits ou satisfaits de l’intérêt touristique de la destination Réunion.