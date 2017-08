Citroën C3 moteur HS (PHOTO NON CONTRACTUELLE )

A vendre pour cause moteur HS Citroën C3 1,4 hdi 70ch option pare brise zénith jante alu origine 15 pouces. Véhicule de couleur blanche, état général raisonnable, prévoir révision clim, éclaboussure de goudron pas totalement enlevées suite à réfection chaussée et éventuellement rénovation légère des feux avant.

Véhicule au Nord remorquage a votre charge. Prochain contrôle a réaliser avant juin 2018. Photos à votre demande peuvent être envoyées et/ou visible sur place secteur sainte clotilde du lundi au mercredi uniquement.

2800 euros à debattre et pas sérieux merci de vous abstenir.

Prix en euro 2800 euros ttc Ville 97400 Saint Denis Numéro de téléphone 0692 58 62 84

Envoyer un email