Citroën  Saxo Diesel, 1,1L 4 CV, 5 portes

Bonjour,

je vends pour cause de départ, une citroën saxo diesel, 1,1 L, 4 CV, 5 portes.

Cette saxo a un bon moteur économique en gasoil et en huile.

La carrosserie a été refaite (donc pas de rouille), le moteur diesel est économique et ne consomme pas d’huile.

Le freinage arrière a été refait à neuf.

L’avantage de ce véhicule, c’est qu’il est vraiment très économique en termes de carburant, il roule bien, et les pièces du véhicule sont faciles à trouver en cas de besoin.

La date de sa première mise en circulation est décembre 2001.

Son kilométrage : 268 112

La date du contrôle technique est le 19 septembre 2017

C’est une bonne affaire à saisir malgré quelques réparations à prévoir pour la contre-visite.

Je vends le véhicule à 1400 euros en l’état prix ferme (400 euros de travaux à prévoir).

Prix en euro 1400 Ville 97440 Saint André Numéro de téléphone 0692347975

