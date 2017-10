Clash entre Jean Hugues Ratenon et Annick Girardin

« Je persiste et signe: la ministre a menti« ! C’est ainsi que le député de la 5ème circonscription s’est exprimé dans un communiqué parvenu à la rédaction ce dimanche. Il y répond en effet point par point, ou presque, à Annick Girardin, ministre des Outre-mer, intervenue sur le plateau de Réunion Première vendredi soir.

En répondant à une question sur la reforme du logement et au mensonge sur le sujet lancé par le député Jean Hugues Ratenon, elle avait lancé que « ben, parce qu’il( Jean Hugues Ratenon, ndlr) parle là des 5 euros qui sont derrière nous, il ne parle absolument pas de la réforme du logement qui est en route. C’est à dire on ne parle pas du tout des mêmes choses. Et je voudrais dire que ses propos étaient totalement excessifs… et que ce type de propos excessif… c’est totalement insignifiant pour moi parce que… ça brouille les cartes, c’est malhonnête ».

Traité de « malhonnête », le parlementaire monte alors sur ses grands chevaux. « Annick Girardin s’énerve et insulte« , c’est « Indigne d’un ministre« , dit-il, dans son communiqué. « Elle me traite de malhonnête et laisse entendre également que l’association des maires de La Réunion et les journalistes n’ont rien compris sur le dossier de baisse du nombre des contrats aidés en affirmant que je n’ai jamais dit que les contrats aidés se terminait en 2019. » Jean Hugues Ratenon s’interroge alors si « Tous ont mal compris ou sont malhonnêtes? ».

« Concernant la baisse des aides aux logements, la ministre dans ces propos confirme le mensonge d’Etat et s’enfonce« , ajoute le parlementaire:

« 1: en déclarant « les 5 euros (la baisse) sont derrière nous », elle reconnaît que l’Outre-mer et la Réunion notamment sont concernés par la diminution des aides au logement qui est entrée en vigueur le 1er octobre, et ce contrairement à ce qu’elle avait affirmé devant les députés ultramarins lors de son audition par la Délégation Outremer le 26 septembre dernier, mais aussi aux professionnels réunis à Strasbourg lors du congrès de l’Union Sociale de l’Habitat, le même jour. »

« 2: en persistant à dire que la réforme de l’APL à venir ne concerne pas la Réunion et l’amène à me traiter de « malhonnête », madame Girardin fait la démonstration de son ignorance de la situation Réunionnaise, car l’APL n’est pas appliquée à la Réunion et de ce fait, nous ne sommes pas en effet concernés par cette réforme. A ce niveau, c’est de la malhonnête intellectuelle madame la ministre. »

En conclusion, Jean Hugues Raten condamne fermement cette attitude, « j’invite madame la ministre à plus de retenue et ne pas tomber dans la pire des défenses: l’insulte« .